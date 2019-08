Porto Antico, stasera concerto benefico e spettacolo di danza a tema marino

Genova – Proseguono senza sosta i grandi eventi targati “Estate Spettacolo” al Porto Antico di Genova. Stasera, sabato 3 agosto, sono in programma due interessanti proposte che sapranno di certo soddisfare i gusti del pubblico del capoluogo ligure.

Alle ore 20.30, presso la Piazza delle Feste, a dare il via alla serata saranno i DOC – Direzione Ostinata e Contraria, che si esibiranno in un concerto musicale il cui intero ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus.

Il gruppo, nato quasi per gioco dopo un viaggio in Cambogia dei membri, da ormai diversi anni sostiene tramite esibizioni dal vivo numerose realtà benefiche del territorio genovese e non. L’ingresso al concerto sarà ad offerta libera.

Per gli amanti della danza, invece, alle ore 21 nella splendida Isola delle Chiatte andrà in scena il primo degli otto appuntamenti con il Festival Sea Stories. Ad aprire questa seconda edizione, che sarà interamente dedicata al mondo marino, sarà lo spettacolo Aqua 2.0, a cura dello spettacolo Balletto Teatro di Torino. L’ingresso al singolo evento avrà il costo di 15 euro, mentre l’acquisto dell’intero abbonamento per tutti gli show costerà 50 euro.