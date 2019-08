Castiglione Chiavarese, stasera a Velva l’antica trebbiatura del grano

Castiglione Chiavarese (Genova) – Torna stasera domenica 4 agosto alle ore 19 uno dei più antichi riti del mondo contadino: a Velva, frazione di Castiglione Chiavarese, arriva la trebbiatura del grano.

Anche quest’anno l’evento sarà in versione serale, con numerosi contadini del luogo che hanno accolto con gioia l’invito ad organizzare la trebbiatura come si faceva un tempo nel piazzale del centro storico del borgo.

Le macchine utilizzate saranno infatti quelle della tradizione locale, le stesse che sicuramente i più anziani ricorderanno: la trebbiatrice a mano, la cosiddetta “a macchina da batte” e il ventilabro meccanico a mano, anche detto “a macchina da vande”. Entrambi gli strumenti sono conservati nel Museo della Cultura Contadina del paesino e saranno utilizzati per l’occasione per far rivivere uno dei più importanti momenti del mondo rurale di un tempo.

Proprio come succedeva numerosi anni fa, infatti, l’intero paese si radunerà per compiere questo importante rito: tutti avranno il loro compito come vuole la tradizione e le operazioni saranno effettuate nel mare di suoni e voci tipiche di questi particolari istanti di aggregazione.

Durante la manifestazione saranno inoltre distribuiti assaggi di prodotti e piatti tipici.

La manifestazione fa parte delle iniziative che costituiscono il programma culturale del Museo, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità e dei visitatori in genere nella fruizione museale, rendendo così le esposizioni strumento vivo di comunicazione culturale.