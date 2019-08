Jova Beach Tour – Niente concerto in Liguria, nessuna alternativa ad Albenga

Albenga (Savona) – Niente data ligure per il tour di Jovanotti che così disdegna l’invito a trovare una nuova location lanciato dai vertici della Regione Liguria che si era offerta di mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per individuare una destinazione per il concerto saltato per l’erosione delle spiagge.

Il gran rifiuto è arrivato dopo una fitta trattativa tra gli organizzatori del tour e i vertici della Regione con l’assessore Giampedrone e, quello al Turismo Berrino e lo stesso presidente Toti a lanciare messaggi e inviti pubblici attraverso i social per non perdere l’evento in programma ad Albenga.

Sono stati gli stessi organizzatori a non dare seguito all’offerta anche perché, dopo il tramonto dell’opzione Albenga, era davvero complicato recuperare trovando una nuova location dove poter gestire un evento da 20mila persone sulla spiaggia, con tutte le necessità di sicurezza e logistica.

Il concerto di Albenga era saltato nei giorni scorsi dopo che i tecnici dell’organizzazione avevano registrato una riduzione della spiaggia di circa 12 metri a causa di una mareggiata che ha eroso l’arenile mettendo anche in grave difficoltà gli stabilimenti balneari di una vasta zona del savonese.

Subito dopo l’annuncio della cancellazione dell’evento i vertici della Regione Liguria erano scesi in campo per cercare di recuperare in qualche modo un appuntamento che avrebbe richiamato decine di migliaia di persone.

Un tentativo naufragato, però, in un niente di fatto.