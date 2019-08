Rubavano cartelli stradali e alimenti alle feste di paese, denunciati tre giovani

Cairo Montenotte (Savona) – I carabinieri di Cairo Montenotte, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di Dego e della Stazione di Millesimo, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Savona tre giovani tra i 25 e i 27 anni ritenuti responsabili di furto aggravato.

Il provvedimento è scaturito dall’esito delle perquisizioni domiciliari delegate dall’Autorità Giudiziaria che i Militari hanno eseguito nella prima mattinata di ieri e che hanno permesso di recuperare gran parte dei generi alimentari che alla fine dei festeggiamenti di Rocchetta di Cairo il 27 luglio scorso erano stati trafugati dai locali della Pro Loco della frazione valbormibese, con una danno di circa 400 €.

Non solo, nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti nelle abitazioni di numerosi cartelli stradali della Provincia di Savona e del Comune di Cairo che erano stati rubati. Il ritrovamento ha procurato ai due ragazzi una ulteriore denuncia per ricettazione.

Ulteriori guai per uno dei ragazzi che dovrà rispondere anche di detenzione di materiale esplodente e munizioni senza autorizzazione, infatti nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono stati rinvenuti diversi contenitori contenenti polvere pirica ed altre sostanze per confezionare fumogeni e piccoli petardi e verrà segnalato alla Prefettura di Savona poiché trovato in possesso di circa 7 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana.