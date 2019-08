Ventimiglia – Nas scoprono telecamera abusiva che riprendeva clienti e lavoratori di un bar

Ventimiglia (Imperia) – Una telecamera puntata sul bancone di un bar che riprendeva movimenti dei lavoratori e dei clienti. I carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS) hanno sanzionato il titolare di un villaggio turistico della zona di Ventimiglia per aver istallato, senza autorizzazione, un impianto di video sorveglianza sul punto vendita del bar interno alla struttura.

Un sistema di video sorveglianza in grado di controllare dipendenti e clienti che si recavano al bar per le consumazioni e i lavoratori che preparavano alimenti e bevande e ricevevano il denaro dei pagamenti.

I carabinieri hanno verificato la presenza delle telecamere e l’assenza dei permessi necessari per installare la tecnologia necessaria el’impianto di registrazione e di conservazione delle immagini riprese.

Per il titolare è scattata una mazi multa da duemila euro.