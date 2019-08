A12, si fermano per aiutare un automobilista e vengono travolti: grave dipendente di Autostrade

Genova – Sono ancora gravi le condizioni del dipendente di Autostrade di 51 anni rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente sull’autostrada A12, all’altezza di Sestri Levante.

L’uomo ha contusioni polmonari, fratture costali e un pneumotorace.

Come fanno sapere dall’ospedale San Martino dove si trova ricoverato il 51enne, le sue condizioni sono ancora a rischio, visti anche l’ematoma al fegato, il bacino fratturato in più parti, lesioni importanti nella zona dei genitali e fratture e lussazioni agli arti inferiori.

L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico che ha visto l’impegno congiunto tra chirurghi plastici e urologi.

Il 51enne è arrivato in ospedale in elicottero dopo essere stato travolto da un’auto, tamponata da un tir.

Tutto si è verificato intorno alle 9.40 di ieri mattina sull’autostrada A12 Genova-Livorno in direzione del capoluogo ligure.

Sul tratto autostradale si era formata una coda di veicoli per un’auto in panne in galleria.

Il veicolo guasto ha richiamato sul posto una pattuglia della polizia e un furgone dell’assistenza di Autostrade.

Un camionista che stava sopraggiungendo, con deroga al divieto di circolazione imposto ai mezzi pesanti nel fine settimana, ha frenato ma non è riuscito a fermare il tir, tamponando i veicoli fermi e generando una catena che ha scagliato le auto le une contro le altre e ha travolto i presenti.

Cinque sono stati i feriti, tra cui il dipendente di Autostrade, risultato essere poi il più grave.