Calciomercato Genoa, ecco Riccardo Saponara

Genova – I rossoblu piazzano un nuovo colpo di mercato. La società genovese ha chiuso per l’acquisto di Riccardo Saponara, fantasista classe ’91 in arrivo dalla Fiorentina.

Nella mattinata di oggi il giocatore ha sostenuto le visite mediche di rito presso l’Istituto Synlab Il Baluardo ed è pronto ad iniziare questa nuova pagina della sua carriera.

Saponara si trasferirà alla corte di Andreazzoli in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro. Come riporta Primocanale, l’ex Empoli, che nella scorsa stagione si era fatto conoscere al pubblico genovese indossando la maglia blucerchiata, sarà a disposizione del suo nuovo mister a partire da mercoledì, giornata per la quale è fissata la partenza per la terza parte del ritiro genoano a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia.

“Sono contento, penso che calcisticamente sia l’opportunità migliore per me – ha dichiarato il giocatore – Il presidente mi ha voluto fortemente. Gol nel derby? Penso a fare bene con questa nuova maglia in generale, la squadra si sta formando e ha un allenatore che fa giocare bene i propri calciatori: sono sicuro di trovare organizzazione e qualità. La reazione dei tifosi blucerchiati è normale, si sa come funziona il calcio. Capisco la loro amarezza ma sono un professionista e da oggi darò il meglio per questa nuova maglia”.