Genova – Consumano tonno al ristorante, 7 intossicati in ospedale

Genova – Sono sette le persone ricoverate negli ospedali cittadini per una sospetta intossicazione alimentare che sarebbe stata causata da tonno forse conservato in modo non adeguato.

Le persone, che avrebbero pranzato in due diversi ristoranti del centro storico, in piazza delle Erbe e in via di Ravecca, si sono presentate in tempi diversi in ospedale ma con sintomi molto specifici e che hanno subito fatto pensare ad una intossicazione da cibo.

Tutte le persone hanno riferito di aver pranzato con piatti a base di tonno in due locali del centro storico e subito sono scattati i controlli della polizia locale prima e dei Nas dopo.

Sequestrati campioni di alimenti e verificate le preparazioni di alcuni alimenti nonché il tipo di conservazione e le attrezzature utilizzate per preparare i piatti.

L’intossicazione è seria ma non particolarmente grave e le persone potrebbero poter essere rimandate a casa dopo un breve periodo di osservazione.

Intanto i medici stanno eseguendo tutti gli esami necessari a ricostruire quale sia la causa del malessere e se vi sia stata contaminazione batterica o la conseguenza della cattiva conservazione del prodotto o, ancora, se tutti e due i ristoranti si servono dallo stesso fornitore.

