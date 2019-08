Punta Chiappa – La barca affonda, salvati dai vigili del fuoco

Camogli (Genova) – Stavano trascorrendo una piacevole giornata di mare a bordo della loro barca quando l’imbarcazione ha iniziato ad affondare e, in pochi minuti, è scomparsa tra i flutti. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri pomeriggio, per una famiglia di turisti che si trovava nelle acque antitanti Punta Chiappa, nel levante genovese.

La barca ha iniziato a riempirsi d’acqua per una falla o un guasto all’impianto di scarico ed è affondata velocemente mentre altre imbarcazioni di avvicinavano per prestare soccorso ai malcapitati naufraghi.

Messi in salvo tutti i passeggeri è arrivata la barca dei vigili del fuoco che ha trasportato i subacquei che hanno imbrigliato l’imbarcazione sul fondale e ne hanno permesso il recupero.

I sommozzatori hanno lavorato a lungo per la ricerca della perdita e successivamente per svuotare la barca di 5 metri e mezzo portandola in parziale galleggiamento. Il natante è stato poi issato sulla motonave del distaccamento Gadda e trasportato in porto.

A fare assistenza la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure.