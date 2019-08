Sampdoria, Ben Arfa si avvicina: accordo ad un passo

Genova – La dirigenza blucerchiata vuole regalare ad Eusebio Di Francesco il tanto desiderato rinforzo in attacco. Sarebbe ormai ad un passo, come riporta il Corriere dello Sport, il trasferimento al Doria di Hatem Ben Arfa.

Il calciatore, svincolato dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia dei francesi del Rennes, ha incontrato la dirigenza del club genovese a margine dell’amichevole contro il Monaco di sabato.

Le parti sono vicine all’accordo: la società di Corte Lambruschini ha offerto un triennale a cifre molto importanti al fantasista ex PSG, che sarebbe disposto ad abbassare le proprie richieste economiche pur di unirsi alla squadra blucerchiata. Da sistemare ancora gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Le alternative al franco-tunisino sono il solito Emiliano Rigoni dello Zenit e la new entry Rachid Ghezzal del Leicester, squadra che sta trattando con insistenza per l’acquisto di Dennis Praet in questi ultimi e frenetici giorni del mercato inglese, che chiuderà nella giornata di giovedì 8 agosto.