Savona – Nelle spiagge della provincia cinque appuntamenti gratuiti di snorkeling

Savona – Al via oggi il calendario di appuntamenti organizzati dal CEA Riviera del Beigua in collaborazione con Regione Liguria. Cinque imperdibili appuntamenti di snorkeling gratuiti e aperti a tutti alla scoperta delle bellezze del Mar Ligure per affrontare al contempo il delicato e attuale tema della sostenibilità ambientale.

La prima tappa si terrà nella mattinata di oggi, alle ore 10, nella spiaggia libera Ultima Spiaggia di Albissola Superiore. Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei fondali della Liguria, due esperti accompagneranno i partecipanti in un tour guidato delle specie che popolano le nostre coste.

Il tutto verrà effettuato vicino alla riva: la pratica dello snorkeling, infatti, non prevede immersioni o apnee, con osservazioni effettuate rigorosamente in superficie.

Per partecipare i partecipanti dovranno essere muniti di maschera e boccaglio propri e i minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Al termine ci si riunirà nuovamente sulla spiaggia in un momento conviviale, per commentare e illustrare quanto osservato, formulare commenti e suggerimenti per migliorare le azioni messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile.

Questo il calendario completo di tutti gli appuntamenti in programma:

Lunedì 5 agosto ore 10.00 – Albisola Superiore – ritrovo: spiaggia libera Ultima Spiaggia

– ritrovo: spiaggia libera Ultima Spiaggia Mercoledì 7 agosto ore 10.00 – Albissola Marina – ritrovo: sede A.N.A.M., vicino ai Bagni Mirage

– ritrovo: sede A.N.A.M., vicino ai Bagni Mirage Venerdì 9 agosto ore 10.00 – Bergeggi – ritrovo: spiaggia libera dopo i Bagni Playa de Luna, vicino alla

scogliera

– ritrovo: spiaggia libera dopo i Bagni Playa de Luna, vicino alla scogliera Mercoledì 28 agosto ore 10.00 – Noli – ritrovo: spiaggia libera a fianco ai Bagni Letizia

– ritrovo: spiaggia libera a fianco ai Bagni Letizia Giovedì 29 agosto ore 10.00 – Spotorno – ritrovo: sede del G.S.D. Olimpia Sub in località Serra

Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale della CEA Riviera del Beigua.