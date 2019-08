Begato – Trasforma appartamento in centrale dello spaccio, arrestata

Genova – Aveva trasformato la sua abitazione di via Maritano, nel quartiere di Begato, in una centrale dello spaccio ma è stata individuata ed arrestata dalla polizia.

Gli agenti delle volanti ieri sera hanno arrestato una 51 enne genovese, pluripregiudicata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante l’attività di controllo del territorio hanno notato un viavai sospetto nei pressi di un’abitazione della “diga” di Begato.

Gli agenti hanno individuato l’appartamento della donna trovando effettivamente all’interno 7,10 gr. di cocaina, 8,60 gr. di cannabis, un bilancino di precisione, 60 euro e una scatola di medicinali utilizzata come sostanza da taglio.

Questa mattina la donna è stata processata per direttissima.