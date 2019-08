Bergeggi – Sospetti su un minorenne per il lancio del cassonetto sulla spiaggia

Bergeggi (Savona) – Potrebbe già essere stato individuato l’autore del lancio del bidone della spazzatura sulla spiaggia che ha causato il grave ferimento di un ragazzo di 12 anni di nazionalità francese che dormiva in un sacco a pelo. Si tratterebbe di un ragazzino minorenne che, insieme ad un gruppo di coetanei, avrebbe partecipato ad una festa nella vicina discoteca.

Il ragazzo è stato convocato negli uffici delle forze dell’ordine come tutti i partecipanti alla festa ma sarebbe caduto in alcune contraddizioni, non riuscendo a spiegare alcuni passaggi del “fine serata”.

Una festa dove certamente si è bevuto molto e dove, forse, potrebbe essere nata l’insana idea di lanciare i bidoni presenti sul lungomare sulla spiaggia come avviene in diverse località turistiche, di tutto il mondo. Una sorta di stupido gioco che solo per una fortunata serie di coincidenze non ha mai provocato vittime.

Le accuse nei confronti del ragazzo non sarebbero state ancora formulate vista la delicatezza della situazione ma gli inquirenti sono abbastanza sicuri che il ragazzo sia comunque molto ben informato sui fatti ed attendono che altri coetanei partecipanti alla festa forniscano ulteriori elementi di indagine.

Intanto migliora, pur restando in prognosi riservata nel reparto di emergenza dell’ospedale Gaslini di Genova, il ragazzo di 12 anni francese che con la famiglia aveva deciso di dormire sulla spiaggia e che è stato travolto dal lancio del bidone.

Un volo di una ventina di metri terminato sul volto del giovane provocando lesioni traumatiche ed un grave danno neurologico.