Genova – Passeggiava per le vie del Centro Storico genovese, bevendo da una bottiglietta di birra in zona interdetta dall’ordinanza anti alcol del Sindaco. Un giovane di Lavagna di 20 anni è stato multato dalla polizia locale per aver contravvenuto alla regolamentazione in vigore in alcune zone.

Il giovane è stato fermato ed identificato e trovato in possesso di una bottiglia di birra alcolica che ha fatto scattare una sanzione da 166 euro.