Cimitero di Staglieno invaso dalle erbacce e infestato da zanzara tigre

Genova – Cimitero di Staglieno invaso dalle erbacce e infestato dalle zanzare tigre. Si moltiplicano le proteste delle persone che si recano in visita ai defunti e trovano in condizioni davvero disdicevoli il cimitero monumentale che richiama anche turisti e curiosi da ogni parte del mondo.

Erba alta, sporcizia, zone del cimitero che non vengono ripulite da anni e la presenza massiccia di nugoli di zanzare tigre che possono rendere persino pericolosa la visita nell’area, specie in alcune ore della giornata.

Gli annunci di sfalci e maxi operazioni di pulizia sono rimasti “lettera morta” o, perlomeno, sono stati eseguiti ormai diverso tempo fa e nemmeno troppo accuratamente visto che persino nei campi più centrali della struttura, l’erba è già più alta delle lapidi.

“Per seppellire i nostri cari a Staglieno si pagano cifre esorbitanti – protestano i parenti in visita – eppure i servizi sono al limite del Terzo Mondo ed è vergognoso che un cimitero che viene anche pubblicizzato come meta turistica sia abbandonato in queste condizioni”.

Se i campi più vicini alle celebri zone monumentali sono “abbandonati” da mesi, zone come quella del “Boschetto Irregolare”, nella sua parte più alta, sono abbandonate da anni e nessuna pulizia vi viene eseguita “a memoria di parente di defunto”.

“Evidentemente gli assessori competenti non hanno mai fatto un giro approfondito nel cimitero – protestano i visitatori – o si accorgerebbe di persona del livello di degrado e di abbandono in cui versa la struttura. Non basta pulire due tombe una volta l’anno per avere un cimitero dignitoso e non si può parlare di mancanza di fondi visto che un posto nei loculi costa ai parenti diverse migliaia di euro solo per lo spazio, senza contare quanto si paga per tutte le procedure varie. Ci aspetteremmo che questi soldi vengano quantomeno usati per mantenere il cimitero in condizioni decorose”.

L’appello “a fare un giretto per i viali di Staglieno” lanciato a sindaco e assessori competenti vale anche per poter verificare l’infestazione da zanzara tigre, i cui morsi provocano ponfi e forti irritazioni, che rende la visita un vero strazio in alcune ore della giornata.

“Non si riesce a stare fermi – spiegano i parenti in visita – perchè si viene letteralmente assaliti da nugoli di zanzare. Si tratta di insetti considerati pericolosi e oggetto, in passato di forti campagne di comunicazione proprio da parte del Comune che ora non riesce a gestire una situazione davvero paradossale. Nessuna prevenzione e nessuna campagna di disinfestazione in questo che è il periodo di più forte presenza delle zanzare. Eppure gli insetti possono “uscire” e andare a colonizzare altre zone della città e il Comune ne sarebbe responsabile”.

Le denunce dei visitatori del cimitero monumentale di Staglieno non sono “isolate”. Altri cimiteri di quartiere, specie quelli più periferici, versano in condizioni pietose e non risultano interventi programmati per modificare la situazione.