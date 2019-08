Culture of the Spirit in Val Borbera

Albera Ligure (Alessandria) – Oltre mille presenze al Festival “Culture of The Spirit” che si è tenuto sabato 3 e domenica 4 agosto ad Albera Ligure, in provincia di Alessandria, nella bella cornice della Val Borbera.

“Siamo soddisfatti – racconta il direttore artistico del Festival, Monia Giovannangeli – Abbiamo avuto una grande risposta del pubblico, che ha molto apprezzato il programma ricco e variegato che è stato proposto, esprimendo un tangibile riconoscimento del livello artistico delle perfomance. Ci è stato chiesto di portare il Festival anche fuori dalla sua sede naturale di Albera Ligure, e stiamo già lavorando per andare incontro alle richieste e organizzare il prossimo anno alcune date in altre location. Molto successo hanno avuto il palco per i concerti acustici nel bosco e il laboratorio di meditazione, apprezzati sia dagli spettatori che dagli artisti. Insomma, tutto è andato bene e questo ci dà la carica per portare ancora avanti questo percorso d’espressione di unione e armonia universale, ispirata dall’esperienza spirituale e meditativa, da celebrare tutti insieme attraverso musica, danza e arte provenienti da ogni angolo del mondo”.

Il Festival, che ha proposto artisti provenienti da Oriente e Occidente, oltre cinquanta musicisti, una grande varietà di generi, esibizioni di teatro e danza, mostre, laboratori di meditazione e una natura incontaminata, è stato organizzato dalla compagnia teatrale internazionale Tev (Theatre of Eternal Values) e ospitata dalla Fondazione mondiale “Sahaja Yoga – Shri Mataji Nirmala Devi”.