Loano, torna stasera la Sagra della Trenetta

Loano (Savona) – Ritorna con la 40° edizione l’attesissima Sagra della Trenetta di Loano. La manifestazione, in programma a partire da oggi martedì 6 fino a giovedì 8 agosto, si terrà nel cortile dei padri Cappuccini in via dei Gazzi.

Si tratta di un appuntamento gastronomico imperdibile, una grande occasione per gustare alcuni dei più amati piatti liguri come ad esempio i ravioli di burage, il cundigiun, il fritto misto di mare e soprattutto le assolute protagoniste della tre giorni: le trenette al pesto, preparate secondo l’antica ricetta tradizionale.

Ad accompagnare gli ottimi piatti anche le frittelle di mele, uno dei capisaldi della sagra loanese. I numerosissimi stand apriranno alle ore 19 e durante tutta la serata i commensali potranno godere anche di un ottimo intrattenimento musicale con band dal vivo.

La manifestazione, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata grazie all’opera di decine di volontari, si svolgerà anche in caso di maltempo grazie alla disponibilità di 400 posti a sedere al coperto.