Musica – Gianna Nannini: in autunno il nuovo album “La differenza”

Genova – “La differenza” è il titolo del diciannovesimo album di inediti di Gianna Nannini, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano, che sarà disponibile dal prossimo 15 novembre.

Il nuovo disco arriva a due anni di distanza da “Amore gigante“, precedente uscita discografica. Con quest’ultimo lavoro, la rocker toscana ha deciso di celebrare le grandi produzioni artistiche blues-rock registrando nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, in Tennesse, dove moltissime star hanno mosso i loro primi passi nel mondo musicale dei gloriosi anni ’50 e ’60. Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney o, più recentemente, Jack White e Kings of Leon sono solo alcuni dei grandi nomi che sono passati da quegli studi.

In un momento storico in cui la musica ha subito una pesante influenza del digitale, la cantante ha deciso di realizzare il suo album in maniera completamente diversa dai precedenti, andando a puntare tutto sull’analogico.

Gianna Nannini ha venduto milioni di dischi in Italia, e non solo, grazie ai suoi grandi successi come “America“, “Fotoromanza” o “Bello e impossibile“. La sua grinta e la sua energia l’hanno accompagnata sui palchi di tutta Europa, dove ha realizzato numerosi sold-out con il recente Hitstory European Tour del 2017.