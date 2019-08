Gabry Ponte alla Spezia: concerto gratuito in piazza Verdi

La Spezia – Uno dei dj italiani più famosi nel mondo arriva nella città della Spezia. Nuovo appuntamento in vista per la rassegna “SPIN – Musica in città“: domenica 11 agosto, a partire dalle ore 21.30, Gabry Ponte sbarca in piazza Verdi per uno speciale concerto ad ingresso gratuito.

Tutte le hit e i pezzi più celebri della sua carriera saranno suonati di fronte al pubblico della città ligure, in una girandola di emozioni e ricordi che partono dagli anni ’90 e giungono direttamente ai giorni nostri.

A fianco di Gabry Ponte ci saranno i due dj spezzini Xander Ace e Stefano Reis, che apriranno e chiuderanno la serata musicale.

Gabry Ponte inizia la sua carriera nel ’93 con i BlissCo. Nel ’98, però, arriva la svolta che segnerà la sua definitiva consacrazione: inizia una collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey, al secolo Gianfranco Randone, che sancisce la nascita degli Eiffel 65.

Nel 2003, un anno dopo la pubblicazione del suo primo disco da solista, annuncia la separazione dal gruppo. Negli anni ha pubblicato decine e decine di hit mondiali, oltre che diverse raccolte con remix e tre EP.

La rassegna “SPIN”, che ad oggi ha totalizzato circa 21 mila presenze complessive, si chiuderà con l’ultimo appuntamento dell’8 settembre in piazza Europa con il concerto che vedrà protagonista Max Gazzè.