Genova – Forte temporale sulla città, vento forte e scarica di fulmini

Genova -Un forte temporale sta interessando la città da Levante a Ponente con una scarica di fulmini, vento forte e piogge anche intense. Molti i black out segnalati in diverse zone della città con la linea elettrica che salta per poi tornare.

Il vento forte sta creando problemi soprattutto alla circolazione mentre la pioggia sta causando qualche allagamento ma senza particolari danni segnalati al momento.

Strade allagate a Marassi, Quezzi e in quasi tutta la ValBisagno dove le precipitazioni sono particolarmente abbondanti.

A Struppa, in ValBisagno, corrente elettrica saltata in via Trossarelli e in via Lucarno.

A Marassi alta strade senza illuminazione pubblica per un black out.

Strade allagate anche nella zona di Bolzaneto, nella zona della Metro

Il passaggio del temporale era stato abbondantemente previsto ma nessuna allerta meteo per pioggia è stata emessa nelle ultime ore.

Nella zona della ValBisagno, insieme alla pioggia, molto forte, si è scatenata una grandinata molto abbondante.