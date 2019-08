Genova – Marciapiedi di corso Italia ripuliti a fondo, non accadeva da anni

Genova – Marciapiedi di corso Italia ripuliti con una idropulitrice “a caldo” per rimuovere ogni traccia di sporco. E’ grande la sorpresa fatta ai cittadini da Amiu che, per la prima volta da anni, avrebbe utilizzato un macchinario fondamentale per la pulizia a fondo delle mattonelle di una delle vie più apprezzate dai turisti in visita nella nostra città.

A darne notizia sui social è stato l’assessore municipale Tiziana Notarnicola che ha sottolineato come il tipo di lavaggio utilizzato non sia nemmeno compreso nel contratto di servizio che risalirebbe al 1993.

Il risultato, stupefacente, ha permesso di riportare le mattonelle della passeggiata più frequentata dai genovesi al suo “candore” di un tempo.

Niente cicche attaccate a terra, niente tracce di sporco untuoso e nessuna macchia scura a lordare i magnifici disegni geometrici della passeggiata di corso Italia.

Ora sarebbe necessario qualche restauro qua e là ma si inizia a vedere qualche risultato.

Resta da capire perché la novità – ammesso che tale sia – arrivi solo ora.