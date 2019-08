Rossiglione – Grave incidente nella notte, ferito un motociclista

Rossiglione (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del giovane coinvolto ieri notte in un grave incidente nel comune di Rossiglione, in valle Stura.

Intorno alle 4,30, per cause ancora da accertare, il centauro ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando ed è caduto rovinosamente a terra riportando gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il giovane è stato soccorso, stabilizzato ed infine trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale genovese dove si trova ricoverato.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.