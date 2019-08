Condannato a vent’anni di carcere in Marocco, arrestato nel Centro Storico

Genova – E’ stato fermato durante un controllo l’uomo arrestato ieri pomeriggio nel Centro Storico di Genova perché condannato a vent’anni di carcere in Marocco.

GLi agenti della volante in servizio hanno notato l’uomo stazionare in via Prè. Al momento del controllo, l’uomo ha fornito le sue generalità senza tuttavia avere un documento con sè.

L’accurato controllo portato avanti dagli agenti della Volante sugli effetti personali ha permesso di accertare le esatte generalità dell’uomo, un 49enne marocchino che, per dissimulare la sua vera identità aveva denunciato falsamente lo smarrimento dei propri documenti.

A suo nome è emerso un provvedimento di cattura internazionale emesso dall’Interpol.

Il 49enne deve scontare 20 anni di carcere nel suo paese per reati contro il patrimonio, in particolare per le truffe.

L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’estradizione.