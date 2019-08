Genova -Evade dal carcere e rapina due farmacie prima di essere arrestato di nuovo

Genova – Ha approfittato di un permesso per uscire dal carcere per incontrare il suo psicologo ed è fuggito per poi rapinare due farmacie prima di essere scoperto ed arrestato.

E’ terminata ieri la fuga del 34enne scappato dal carcere di Marassi, dove stava scontando una pena per diverse rapine a mano armata, e ripreso dalla polizia dopo altre due rapine ad altrettante farmacie.

L’uomo ha approfittato di un permesso speciale per uscire dal carcere ed andare ad incontrare il suo psicanalista e non ha più fatto ritorno nell’istituto di pena dove doveva finire di scontare una pena sino al 2021.

Nella fuga ha anche deciso di rapinare due farmacie come aveva già fatto nella precedente serie di delitti e dopo aver colpito in piazza dei Piani di Sant’Andrea, dove è fuggito con un bottino di appena 250 euro.

Il giorno successivo l’evaso torna a colpire e questa volta sceglie una farmacia di via Venezia dove resta bloccato per l’arrivo delle volanti che lo bloccano nei giardini Angelo Costa dove viene ammanettato e trovato in possesso della somma derubata e di un coltello usato per minacciare i dipendenti della farmacia.