Incidente sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, code tra Masone e la A10

Genova – Un incidente stradale avvenuto questa mattina sta provocando forti disagi sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Coda viene segnalata in direzione Genova nel tratto tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia.

Un mezzo pesante si è intraversato per cause ancora da accertare e la circolazione risulta molto difficoltosa in direzione del capoluogo ligure.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi dei vigili del fuoco e della Società Autostrade per liberare la strada e consentire il deflusso dei quasi 4 chilometri di coda segnalati.