Lutto nel mondo della Politica locale, morto l’ex assessore Piero Fossati

Genova – Lutto nel mondo della politica per la scomparsa di Piero Fossati, ex assessore provinciale alla viabilità. Fossati aveva 80 anni ed aveva ricoperto con risultati molto apprezzati un ruolo molto complesso e articolato come la gestione dell’enorme patrimonio della rete stradale dell’entroterra genovese e di tutta la Provincia.

Compito gravoso in tempi in cui i drastici tagli del Governo centrale provocavano la diminuzione dei fondi necessari a provvedere all’ordinaria amministrazione.

Durante le nevicate era sui mezzi spargisale e spazzaneve per verificare di persona la situazione e coordinare al meglio gli interventi e sotto la sua amministrazione sono stati rifatti tratti di strade oggi completamente dimenticati.

Piero Fossati ha rappresentato il “ben amministrare” la cosa pubblica lasciando un ricordo molto positivo anche tra coloro che non condividevano l’orientamento politico e l’appartenenza al centro sinistra.