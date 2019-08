San Fruttuoso – In via Berno si riapre la voragine e inghiotte un’auto

Genova – La voragine che si era aperta in via Berno, sulle alture di San Fruttuoso, si è allargata ed il crollo di parte della copertura di un rio tombinato ha trascinato un’auto sulla quale, fortunatamente, non si trovava nessuno.

Momenti di paura, ieri notte, in via Berno dove le piogge torrenziali hanno provocato il cedimento di una nuova parte della copertura di un rio tombinato che già in passato aveva creato enormi disagi.

I residenti della zona hanno avvertito un forte rumore e chi era affacciato alla finestra ha visto il manto stradale collassare trascinando una vettura.

Subito sono partite le chiamate ai numeri di emergenza ma fortunatamente l’auto era parcheggiata e nessuno si trovava a bordo.

Una volta accertato che l’auto era vuota, i soccorritori hanno esaminato per quello che era possibile il tratto di strada che ha ceduto rilevando gravi danni strutturali.

Questa mattina verranno eseguiti nuovi sopralluoghi per comprendere meglio quanto avvenuto.

I residenti della zona tornano ad avere paura poichè il cedimento della strada appare sempre più evidente e da anni non si registrano passi avanti nelle procedure per ripristinare la strada.

In corso anche una lite giudiziaria per determinare a chi spettino le riparazioni.