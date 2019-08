Cattedrale di San Lorenzo, visita guidata serale con osservazione delle stelle cadenti

Genova – Uno dei simboli della Superba apre le sue porte ai visitatori per un appuntamento imperdibile. Si terrà stasera venerdì 9 e domani sabato 10 agosto alle ore 21 l’inedita visita guidata serale della Cattedrale di San Lorenzo, protagonista di un suggestivo tour alla scoperta delle sue bellezze e dei suoi segreti.

L’itinerario partirà dal Museo Diocesano e si svilupperà fino alla cima della torre loggiata della struttura, dalla quale sarà possibile ammirare, tramite appositi strumenti forniti dall’Osservatorio Astronomico del Righi, la meraviglia del cielo d’estate e delle stelle cadenti.

Il tour fonderà insieme arte, tradizione e astronomia: un occasione suggestiva per conoscere meglio alcuni dei più preziosi tesori legati alla città di Genova e alla storia di San Lorenzo, la cui festa, tradizionalmente legata al fenomeno delle stelle cadenti, viene celebrata in questi giorni.

Il costo della partecipazione sarà di 16 euro per i biglietti interi e di 14 per quelli ridotti (over 65). Sarà possibile partecipare solamente previa prenotazione telefonando alla biglietteria del Museo Diocesano ai numeri 0102475127/0102470283 oppure inviando una mail a prenotazioni@museodiocesanogenova.it.