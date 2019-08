Ferragustando, San Bernardo in festa per la tavolata di Ferragosto – VIDEO

Genova – Si prepara la seconda edizione di Ferragustando, la tavolata di Ferragosto che animerà via San Bernardo e la piazza omonima.

Una mangiata collettiva nei vicoli del centro storico, l’occasione di creare aggregazione tra gli abitanti strizzando l’occhio ai tanti turisti che sono tornati a passeggiare tra i carruggi.

Si tratta del secondo appuntamento, dopo la riuscitissima edizione del 2011.

“Parlando coi colleghi della via – ci racconta Egidio Soli – mi hanno raccontato dell’evento che hanno organizzato spontaneamente qualche anno fa. Abbiamo pensato quindi di riproporlo: attraverso un civ sperimentale che abbiamo creato, abbiamo organizzato la tavolata”.

Una tavolata che sarà lunga circa settanta metri, l’occasione per condividere il pranzo ferragostano e per combattere la solitudine di molti anziani, soprattutto nel periodo estivo.

Un’iniziativa che, come ribadito dallo stesso Soli, ha contribuito ad aggregare gli operatori della zona, sia vecchi sia nuovi.

Si inizierà alle 12.30 e tutti saranno i benvenuti, residenti e turisti.

Un menù per tutti senza tralasciare i piatti della tradizione, come spiega Roberta Guido: “Il pranzo sarà completo, dall’antipasto al dolce. Torte salate e cima alla genovese in apertura, poi due primi, i secondi con polpette e arrosti e un dolce che nascerà dalle mani di una grande pasticcera”.

15 euro per il menù completo, 10 euro il costo del pranzo per bambini e over 70.

L’iniziativa è aperta a tutti ma per partecipare è necessario prenotare rivolgendosi alla gelateria U Gelatu Du Caruggiu di via San Bernardo o telefonando al numero 340 86 40 024.