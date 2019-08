Lerici, domenica arriva la 22° nuotata libera non competitiva

Lerici (La Spezia) – Una giornata all’aria aperta, nuotando in compagnia in una gara aperta a tutti e non agonistica. Si terrà domenica 11 agosto a Lerici la 22° nuotata libera non competitiva “Lericini e Turisti“, organizzata da Lega Navale Italiana sezione Lerici e “Gruppo Nuotate Lericini e Turisti”.

L’appuntamento è fissato alle ore 10 di fronte all’Hotel Shelley e delle Palme in lungomare Biaggini 5. Qui, saranno raccolte le iscrizioni che come di consueto saranno gratuite.

L’idea della manifestazione è nata per far passare una giornata all’insegna del buonumore e dello sport ai cittadini di Lerici e ai turisti della riviera ligure, in un clima di fratellanza e condivisione.

Due i percorsi proposti quest’anno: il percorso breve, della lunghezza di 350 metri, che seguendo le boe del Miglio Blu compie un giro intorno alla piattaforma galleggiante dello stabilimento “Lido” e uno più lungo, di circa 1030 metri, che supera la diga della Venera Azzurra e vira alla sua estremità nord-ovest.

Alla fine della gara verrà rilasciato un diploma di partecipazione e sarà proposto un ricco buffet organizzato per tutti i partecipanti.