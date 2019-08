Odissea un racconto mediterraneo ritorna a Luni con “La Maga Circe e la Luna”

Luni (La Spezia) – Arriva stasera venerdì 9 agosto alle ore 21 a Luni “La Maga Circe e la Luna”, il nuovo spettacolo della quarta edizione del “Portus Lunae Art Festival” nell’ambito del progetto culturale “Odissea un racconto mediterraneo”.

La serata vedrà la partecipazione nel ruolo di protagonista di Paolo Rossi, che porterà in scena il canto X dell’Odissea.

Il dio Eolo ha dato a Odisseo l’otre che imprigiona i venti contrari al ritorno ad Itaca. I compagni di Odisseo, però, aprono il contenitore e le correnti si scatenano lasciando i marinai in balia del mare per nove giorni. Giunti all’isola di Circe, la bella dea trasforma gli uomini in porci ma Odisseo riuscirà a liberarli e a riprendere il viaggio verso l’isola di Itaca.

Lo spettacolo è organizzato da Teatro Pubblico Ligure, il cui obiettivo è valorizzare i luoghi d’autore attraverso la realizzazione di manifestazioni che ne esaltino le radici culturali. A tal proposito, prima dell’inizio della rappresentazione, è in programma alle ore 19.30 una visita guidata del sito archeologico di Luni a cura degli archeologi del Polo Museale.

I biglietti per la serata avranno il costo di 4 euro (intero) e di 2 euro (ridotto).