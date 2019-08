Raffica di multe in corso Europa, ecco dove saranno gli Autovelox oggi

Genova – Raffica di multe con l’autovelox, ieri sera e per gran parte della nottata, in corso Europa. Due diversi apparecchi per la rilevazione elettronica del rispetto del limite di velocità sono entrati in funzione nelle due direzioni, da e verso Nervi.

Polizia locale e di Stato, insieme, hanno controllato il tratto terminale di corso Europa con due diverse postazioni sia in direzione centro che direzione Nervi.

Oggi le postazioni mobili saranno in:

dalle 13 alle 20 lungo l’asse via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari

dalle 19 alle 2 in largo Zecca, nella galleria Garibaldi

La polizia locale di Genova ricorda che “l’elenco non è da ritenersi esaustivo. Sono possibili ulteriori postazioni mobili, che verranno debitamente segnalate con cartelli in loco e con indicazioni sui pannelli luminosi presenti in città”.