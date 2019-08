San Teodoro – Dimenticano il pentolino sul fuoco e si addormentano

Genova – Paura, ieri sera, in un appartamento di via Venezia, nel quartiere di San Teodoro, per un principio di incendio.

Una coppia di anziani si è addormentata senza ricordare di aver lasciato un pentolino sul fuoco.

Dal surriscaldarsi del pentolino è scaturito un denso fumo che ha attirato l’attenzione dei vicini i quali, preoccupati, hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

I pompieri hanno immediatamente spento il principio di incendio che si stava sviluppando; buone le condizioni dei due anziani, che non hanno riportato intossicazioni o ferite.