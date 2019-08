Genova – Oltre 7mila auto in arrivo per i traghetti, scatta il piano di emergenza

Genova – Giornata da bollino nero, quella di oggi, per strade ed autostrade della Liguria. Le partenze per il maxi esodo di Ferragosto si sommeranno con gli arrivi di oltre 7mila auto dirette ai varchi portuali per partenze e arrivi dei traghetti per le isole.

Già dalle prime ore del mattino è scattato il piano del Comune per snellire le procedure di imbarco ma, dopo il caos dei giorni scorsi, con lunghe code lungo le strade di collegamento tra ponente e zona portuale, si teme che la città possa andare letteralmente in tilt, specie lungo l’asse Cornigliano, Sampierdarena e sino ai varchi portuali.

L’enorme flusso di auto dirette agli imbarchi durerà per l’intera giornata e si concluderà solo con le partenze dei traghetti a tarda sera.

Al flusso di turisti in arrivo e in partenza si aggiungerà anche il previsto primo maxi esodo di Ferragosto, con le partenze di chi trascorrerà questo periodo estivo fuori porta o in ferie.

Sorvegliate speciali le autostrade A10 Genova – Ventimiglia, la A12 Genova – Livorno, la A7 Genova-Milano e la A6 Savona-Torino.