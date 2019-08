Meteo Liguria – Bel tempo sino a lunedì ma torna il caldo opprimente

Condizioni di alta pressione sull’Italia con condizioni di bel tempo. Sulla Liguria un flusso di correnti umide dal mare potrebbe determinare qualche addensamento basso sul settore centro-occidentale della costa senza conseguenze. Lieve aumento dell’instabilità nella giornata di lunedi.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 10 agosto 2019

Al mattino probabili nubi basse tra la costa savonese e genovese (Maccaja) senza conseguenze precipitative. Bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio ancora nubi basse sul settore centro-occidentale costiero unitamente a qualche addensamento cumuliforme nelle aree interne senza conseguenze, per il resto tempo soleggiato.

Venti deboli meridionali, temporaneamente moderati nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve aumento. Tassi di umidità su valori elevati.

Costa min: +23/+25°C, max: +27/+30°C

Interno min: +16/+19°C, max: +27/+31°C

Domenica 11 agosto 2019

Ancora nubi basse al mattino tra il Savonese di levante e il Genovese, in attenuazione durante la mattinata. Nel pomeriggio soleggiato ovunque con nubi cumuliformi in sviluppo sulle Alpi Liguri, senza temporali. Bel tempo ovunque in serata.

Venti deboli meridionali al mattino, moderati sui versanti padani nel pomeriggio (Marin bianco).

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie. Tasso di umidità su valori elevati

Lunedì 12 agosto 2019

Nubi in aumento nell’arco della giornata e tendenza a qualche rovescio sul settore centro-occidentale interno. Lieve calo termico.