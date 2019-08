Notte di San Lorenzo a Genova, alla Lanterna il nuovo spettacolo di Sophie Lamour

Genova – Una serata sognante e poetica sotto le stelle cadenti. Grande appuntamento stasera sabato 10 agosto alla Lanterna di Genova, simbolo della Superba, con il nuovo spettacolo organizzato e ideato da Sophie Lamour ” La costellazione delle sirene“.

Un racconto onirico che farà librare i partecipanti in un viaggio tra narrazioni mitologiche e danze antiche. L’incontro con la sirena dei tempi antichi, arcane rivelazioni e le verità di un mondo specchio di mare e di cielo: saranno questi alcuni dei temi toccati durante lo show, durante il quale si fonderanno i racconti leggendari sulle sirene nel mediterraneo e le antiche danze rituali d’ispirazione etrusca.

Tra magia e superstizione prende forma uno spettacolo che farà vivere tutta la magia della notte delle stelle cadenti all’interno della splendida cornice della Lanterna e del Porto di Genova.

L’ingresso avrà il costo di 12 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto (gratuito per bambini fino a 6 anni). Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale della Lanterna di Genova.