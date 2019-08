Silent Disco ad Albissola Marina

Albissola Marina (Savona) – Musica e tanto divertimento sulla sabbia della costa savonese stasera sabato 10 agosto ad Albissola Marina, con il nuovissimo appuntamento con la Silent Disco.

La serata, organizzata da Casa Museo Jorn, avrà inizio alle ore 18 sulla spiaggia de La Flaca Beach. L’evento sarà aperto con un gustoso aperitivo accompagnato da un Dj set e con la musica dal vivo dei The Newlanders Jun, Diatromea Bard e Shandon.

A seguire, alle ore 23.30, la manifestazione entra nel vivo con l’inizio vero e proprio della discoteca in cuffia, con i partecipanti che potranno scatenarsi sul ritmo delle loro canzoni preferite.

Il biglietto d’ingresso, comprensivo di affitto delle cuffie e di una consumazione per una birra media, avranno il costo di 10 euro (prevendita) e di 15 euro (in cassa). Per maggiori informazioni sui biglietti e sull’evento sarà possibile inviare una mail all’indirizzo amicidicasajorn@gmail.com.