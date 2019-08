Genova – Raffica di controlli contro il lavoro nero nei negozi, sospese due licenze

Genova – Raffica di controlli della polizia locale insieme all’ispettorato del Lavoro in negozi e esercizi commerciali di quasi tutte le delegazioni di Genova. Gli agenti hanno controllato il rispetto delle norme comunali ma anche la corretta applicazione dei contratti di lavoro e delle norme per la video sorveglianza in collaborazione con gli ispettori del Lavoro.

Ben 66 le sanzioni elevate ad altrettanti commercianti e ben 2 le licenze sospese per gravi irregolarità.

In 4 negozi sono stati trovati dipendenti completamente sconosciuti al Fisco e che lavoravano di fatto “in nero”.

In tutto sono stati 22 i negozi sanzionati per violazioni delle normative sui contratti di Lavoro degli impiegati. In alcuni sono scattate sanzioni per l’istallazione di telecamere di video-sorveglianza che potevano “controllare” i dipendenti al lavoro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in altri esercizi commerciali in diverse zone della città.