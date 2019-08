Maxi tamponamenti sull’autostrada A26 e sulla A10, decine di feriti e traffico nel caos

Genova – Due diversi maxi incidenti con decine di feriti si sono verificati sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Voltri ed Ovada e sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Albisola e Savona.

Pesantissimi i disagi sulla rete autostradale della Liguria in questa domenica di esodo estivo cui si sovrappone il rientro dalle gite fuoriporta.

Il primo maxi tamponamento sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l’innesto della A10 Genova -Ventimiglia, a Voltri e il casello di Ovada.

Numerosi i mezzi incidentati in una catena di tamponamenti che ha provocato molti feriti. I più gravi sarebbero due motociclisti sbalzati dalla sella del loro mezzo a due ruoti per finire rovinosamente a terra.

Poco più tardi, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, interessata da un flusso enorme di auto in movimento, si è verificato un altro maxi tamponamento tra Savona e Albisola, in direzione Ventimiglia.

Anche in questo caso sono numerose le auto coinvolte e decine i feriti, fortunatamente non gravi.

I tratti autostradali sono chiusi e sul posto intervengono mezzi di soccorso e per sgomberare le carreggiata.

Per l’autostrada A10 la Società autostrade scrive: Coda di 1 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente Entrata consigliata verso Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona. Uscita consigliata provenendo da Genova: Albisola.