Meteo Liguria – Sole e gran caldo sulla Liguria

La bolla di alta pressione di origine africana garantisce una domenica di tempo stabile e per lo più soleggiato sul nord-Italia e sulla Liguria. All’inizio della prossima settimana l’affluenza di umide correnti occidentali porterà nuovamente un po’ di variabilità, in un contesto sempre piuttosto afoso.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Domenica 11 agosto 2019

Al primo mattino nuvolosità bassa (macaia) sul savonese e sul genovesato occidentale, in progressivo, parziale dissolvimento già nel corso della mattinata. Sereno altrove. Nel pomeriggio ancora qualche nube bassa sul savonese, sereno sul resto della regione. Qualche sparuto cumulo nel profondo entroterra. In serata nuvolosità alta in transito da ovest verso est, ma senza particolari conseguenze.

Venti deboli, a regime di brezza meridionale lungo le coste, fino a moderati sui versanti padani (marin bianco), specie dal pomeriggio.

Mare generalmente calmi o quasi calmi, sia sotto-costa che a largo.

Temperature: In lieve aumento. Tassi di umidità su valori elevati.

Costa min: +21/+25°C, max: +27/+32°C

Interno min: +13/+21°C, max: +26/+31°C

Lunedì 12 agosto 2019

Al mattino nubi diffuse con la possibilità di qualche episodio instabile, specie sul settore centro-occidentale. Nuvolosità in graduale stemperamento nel corso della giornata, con ampie schiarite, specie agli estremi regionali.

Venti: Deboli meridionali al mattino, moderati sui versanti padani nel pomeriggio.

Mari: Generalmente quasi calmi sotto-costa, poco mossi a largo.

Temperature: Pressochè stazionarie