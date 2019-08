Albenga – Controlli della Movida, carabinieri sequestrano 14 patenti per uso di alcol e stupefacenti

Albenga (Savona) – Sono 14 le patenti ritirate dai carabinieri nel corso dei controlli massicci effettuati durante il fine settimana nella cittadina della riviera ligure di ponente. Controlli organizzati con posti di blocco con alcol test e presenza di cani anti droga per verificare l’interno delle vetture alla ricerca di sostanze stupefacento o di tracce di un recente consumo.

Otto le pattuglie schierate nei punti chiave della cittadina, nelle vicinanze delle discoteche dove troppo spesso si abusa di alcolici e di stupefacenti.

I risultati non si sono fatti attendere. Oltre 313 soggetti identificati e sottoposti alla prova del precursore e/o dell’etilometro con altrettanti veicoli sottoposti a verifica o ispezionati dalle unità cinofile specializzate. 16 denunciati per reati vari di cui 8 per reati inerenti il codice della strada. 14 le patenti ritirate a causa dell’assunzione di bevande alcoliche alla guida del mezzo.

I controlli del territorio hanno quindi consentito di identificare e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona:

– 8 uomini e donne di età compresa tra i 23 ed i 53 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico penalmente rilevante e ritiro immediato della patente di guida;

– 8 uomini e donne di età compresa tra i 24 ed i 47 anni, tra cui 4 stranieri sono stati denunciati per vari reati previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale.

Nel corso della serata di controlli è stata anche bloccata un’autovettura segnalata quale oggetto di furto e denunciata due giorni prima a Borghetto S. Spirito. A bordo cinque persone di origine tunisina sono stati perquisiti e portati in caserma per accertamenti.

L’autovettura è stata ovviamente restituita al legittimo proprietario. A carico del conducente, un cittadino tunisino di 37 anni è stata formulata l’accusa di ricettazione, ed è stato denunciato alla procura di Savona, un passeggero suo connazionale di 42 anni è stato arrestato poiché colpito da ordine di cattura per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacente, commessi a Sanremo nel 2016.

Dovrà scontare oltre due anni di carcere. Un terzo è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine dei Questore di Imperia di uscire dallo Stato.

Un albenganese di 55 anni, residente a Borghetto S. Spirito (SV) è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Borghetto, per atti persecutori nei confronti della sorella, avendo violato la prescrizione del divieto di avvicinamento cui era sottoposto.

Gli arrestati sono stati entrambi accompagnati nel carcere imperiese.

Sequestrate anche modiche quantità di ecstasy e hashish a seguito dei controlli operati dalle unità cinofile nei confronti dei giovani avventori delle discoteche a bordo degli autobus della linea TPL della tratta Andora-Albenga che non sono stati sottratti alle ispezioni del servizio coordinato dei Carabinieri ingauni. Segnalati alla Prefettura i consumatori di droga.