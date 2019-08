Auto finisce fuori strada, morto 13enne di Plodio

Cuneo – Un 13enne di Plodio, in provincia di Savona, è morto nell’incidente in cui è rimasta coinvolta l’auto a bordo della quale viaggiava con i genitori.

Erano circa le 17.30 di ieri quando l’auto che stava percorrendo le strade di Borgo San Dalmazio, nel cuneese, per tornare verso la Val Bormida.

Improvvisamente il veicolo, condotto dalla madre del ragazzo, ha invaso la corsia di marcia opposta ed è finito fuori strada, fermando la sua corsa contro un muretto di cemento armato.

La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo mentre il marito è riuscito a scendere dall’auto e a prestare i primi soccorsi al figlio ce non dava segni di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, senza fortuna.

I genitori sono stati trasferiti all’ospedale Santa Croce di Cuneo, in condizioni non gravi.

In serata hanno appreso della morte del figlio.

Al momento non è stato chiarito cosa possa aver ucciso il 13enne e non è escluso che il magistrato disponga l’esame autoptico per chiarire la causa della morte.