Cinghiali a Sampierdarena – Saccheggiati i bidoni in corso Martinetti

Genova – Ancora avvistamenti di cinghiali in giro per le strade di Sampierdarena, nel ponente genovese. La scorsa notte alcuni residenti di corso Martinetti si sono trovati davanti ad una famigliola di animali mentre rientravano a casa.

Un incontro che avrebbe potuto concludersi con un incidente visto che i cinghiali stavano banchettando con il cibo trovato accanto ai bidoni della spazzatura in una curva della via e senza curarsi della possibilità che arrivassero auto o moto lungo la strada.

L’avvistamento è avvenuto poco dopo l’1,30 della scorsa notte ma i cinghiali sono stati avvistati in altri punti della strada e sempre accanto a bidoni dove persone incivili avevano lasciato sacchetti dell’immondizia accanto ai contenitori anziché gettarli all’interno.

Una pratica che, insieme al fornire direttamente il cibo per strada, come purtroppo accade sempre più spesso, offre ai cinghiali una fonte di cibo che li spinge a restare nella zona e ad essere sempre più “vicini” agli esseri umani