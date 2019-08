Genova – Auto in fiamme in via Struppa

Genova – Prima lo scoppio, poi una alta colonna di fumo nero, visibile a decine di metri.

Così si sono svegliati questa mattina i residenti di via Struppa, a Genova, dove un’automobile è andata a fuoco.

Ancora non si conoscono le cause dell’incendio ma in tanti hanno riferito di aver udito uno scoppio, seguito da un fumo nero.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che si sono occupati di spegnere l’incendio; con loro anche gli agenti della Polizia di Stato.

Intanto cresce la preoccupazione dei cittadini.

Nelle ultime settimane, infatti, sarebbero aumentate le auto bruciate nella zona della Valbisagno; per qualcuno c’è una mano comune dietro a tutti questi roghi ma tutti sono concordi nel chiedere maggiore sicurezza, anche attraverso pattugliamenti della zona.