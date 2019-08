Marassi – Cinghiali a spasso in pieno giorno in viale Bracelli

Genova – Polizia locale sulle tracce dei cinghiali in viale Bracelli, nel quartiere di Marassi. I vigili sono stati chiamati dai residenti che, per l’ennesima volta, hanno trovato tre giovani esemplari tra i giardini di via Lamboglia e la scalinata davanti alla scuola Cambiaso.

Gli agenti sono intervenuti e, con grande pazienza e dimostrando grande sensibilità, hanno atteso che gli animali si rimettessero in cammino per “spingerli” su per la scalinata tra via Sacheri e viale Bracelli e, poi, lungo la strada che da viale Bracelli conduce alle alture tra Marassi e Quezzi, subito dopo l’asilo Camoscio.

Una scena “surreale”, con gli agenti di polizia locale costretti a seguire a piedi i cinghialotti, bloccando il traffico per farli attraversare in sicurezza e, al contempo, tenerli alla larga dai tanti curiosi che hanno assistito alla scena.

Gli agenti hanno pazientemente e diligentemente sospinto gli animali lungo la strada che porta alle alture e i cinghialotti hanno quindi ripreso la strada della boscaglia.

Solo qualche giorno fa i cinghiali si erano addirittura appisolati lungo via Robino, tra la curiosità e una certa apprensione dei passanti.

Purtroppo il ripetersi di comportamenti illeciti quanto sbagliati, come il fornire cibo agli animali o lasciare la spazzatura accanto ai bidoni, non aiuta a risolvere la situazione perchè gli animali sono ormai abituati alla presenza dell’uomo e il continuo rifornimento di cibo li spinge a restare nella zona.

(foto Archivio)