Ponte Morandi – Questo pomeriggio riapre via Porro

Genova – Riaprirà questo pomeriggio alle 17 il nuovo percorso di via Porro per collegare la val Polcevera con il resto della città. La strada è chiusa da quel terribile 14 agosto 2018 quando il crollo del ponte Morandi ha causato la morte di 43 persone e la chiusura della strada dove vivevano centinaia di famiglie oggi sfollate.

Già prevista l’attivazione di una linea di navette (FP) che prolungherà il percorso da via Fanti d’Italia a via Brin passando proprio per via Porro.

Dal prossimo 13 agosto AMT ripristinerà anche le linee 8 e 8 barrato.

La Linea 8 (Via Avio – Bolzaneto): il percorso della linea sarà ripristinato e i bus percorreranno nuovamente via Avio, piazza Montano, via W. Fillak, by pass di via Porro, Rivarolo, Bolzaneto.

• Linea 8/ circolare (Via Avio – Rivarolo – Via Avio): il percorso della linea sarà ripristinato e i bus percorreranno nuovamente via Avio, Piazza Montano, Via W. Fillak, by pass di via Porro, Rivarolo.