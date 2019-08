Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Leris dal Chievo

Genova – Nuovo volto in casa blucerchiata. Dopo la cessione di Dennis Praet al Leicester, sembra iniziare a smuoversi il mercato estivo della formazione allenata da Eusebio Di Francesco. La società di Corte Lambruschini ha infatti ufficializzato l’acquisto di Mehdi Leris, classe ’98 in arrivo dal ChievoVerona.

Il giocatore ha sostenuto questa mattina le visite mediche presso il Laboratorio Albaro di Genova e ha da poco siglato il contratto che lo legherà ai colori doriani fino al 2024.

La Samp ha deciso di puntare su di lui investendo una cifra di 2,5 milioni di euro più bonus: vero e proprio tuttocampista, infatti, grazie al suo dinamismo e alla sua forza fisica può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Intanto proseguono serrati i contatti della dirigenza per l’acquisto di un esterno d’attacco: i nomi in lizza sono sempre quelli di Kamano del Bordeaux e Rigoni dello Zenit, mentre potrebbe accendersi a sorpresa un derby di mercato con il Genoa per l’acquisto del giallorosso Gregoire Defrel.