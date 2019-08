Semafori spia – Da domani acceso e funzionante quello tra corso Torino e via Tolemaide

Genova – Entrerà ufficialmente in funzione domani, dopo la fase sperimentale, il semaforo spia all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino, alla Foce.

L’impianto è in grado di sanzionare automaticamente le auto e le moto che passano con il rosso (e con il giallo se il mezzo non completa lo sgombero dell’incrocio) e quelle che superano la striscia bianca dello stop.

Si tratta del secondo semaforo spia acceso a Genova dopo quello in funziona all’incrocio tra corso Europa e via Isonzo che sta generando decine di sanzioni ogni giorno.

L’impianto non si limita alle sole infrazioni dell’attraversamento con il semaforo rosso ma anche una nutrita serie di altre infrazioni.

Il semaforo della zona è molto importante e delicato ma gli automobilisti temono che possa entrare in funziona anche in situazioni non proprio “definite” come quando si forma una coda e non si riesce ad esaurire la coda o quando i mezzi di soccorso impongono l’impegno dell’incrocio per poterli lasciar passare.