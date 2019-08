Sori – Incendio distrugge 5 auto nella notte

Sori (Genova) – Cinque auto e un bidone della spazzatura distrutti da un incendio. E’ il bilancio del rogo divampato la scorsa notte in via Teriasca, nel comune di Sori.

I residenti della zona si sono svegliati per il forte odore di bruciato e hanno chiamato i vigili del fuoco che sono accorsi ed hanno spento le fiamme che ormai avvolgevano ben cinque vetture parcheggiate.

I pompieri hanno spento le fiamme evitando che potessero estendersi ad altri veicoli e alla zona circostante.

Da una prima ricostruzione sembra che l’incendio sia partito in un cassonetto, anch’esso distrutto dalle fiamme e che si sia poi esteso alle auto in sosta.

Indagini in corso per ricostruire con precisione le cause del rogo.