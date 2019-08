Matteo Salvini appeso a testa in giù ad un lampione, la vignetta scatena polemiche

Milano – Matteo Salvini appeso a testa in giù ad un lampione, con una folla furibonda che lo dileggia e lo percuote con bastoni e forconi e la scritta “bungee jumping all’italiana” che campeggia sotto.

Sta suscitando molte proteste e divide l’opinione pubblica la vignetta “satirica” del disegnatore Marian Kamensky che, secondo alcuni quotidiani nazionali italiani, sarebbe stata pubblicata da un giornale tedesco.

Lo stesso ministro dell’Interno, Matteo Salvini ha rilanciato la vignetta ironizzando sulla “simpatia” dell’autore ma senza aggiungere alcun riferimento a quotidiani che avrebbero pubblicato il lavoro.

Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù… Che pena. pic.twitter.com/dq365x2CC1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 13 agosto 2019

In realtà, al momento, non risulta che la vignetta sia stata pubblicata e lo stesso autore, nel pubblicarla sul suo profilo Facebook, aggiunge il link ad un articolo del Der Spiegel che, però, non contiene la vignetta ma fa solo riferimento al difficile momento della politica italiana.

In pratica sembra trattarsi di una “bufala” pubblicata da quotidiani italiani pensando che la vignetta fosse più che un post personale dell’autore.

Anche il numero dei like (circa 200) non farebbe pensare ad un largo successo della pubblicazione.